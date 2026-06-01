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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Boykottfragen & logistischer Wahnsinn

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 01.06.2026
Boykottfragen & logistischer Wahnsinn

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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Folge 4: Boykottfragen & logistischer Wahnsinn

36 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Weil US-Präsident Trump droht, Grönland einzunehmen, regt sich in Europa Widerstand – auch beim DFB, wo plötzlich eine Boykottdiskussion aufkommt.

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