Boykottfragen & logistischer WahnsinnJetzt kostenlos streamen
WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?
Folge 4: Boykottfragen & logistischer Wahnsinn
36 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Weil US-Präsident Trump droht, Grönland einzunehmen, regt sich in Europa Widerstand – auch beim DFB, wo plötzlich eine Boykottdiskussion aufkommt.
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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: :newstime