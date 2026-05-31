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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Drei Gastgeber, viele Spannungen

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 31.05.2026
Drei Gastgeber, viele Spannungen

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WM26 - DER FUSSBALL IM ABSEITS?

Folge 3: Drei Gastgeber, viele Spannungen

37 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

USA, Kanada, Mexiko – drei Gastgeber, die sich geographisch so nah; politisch und gesellschaftlich, aber weit voneinander entfernt liegen.

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