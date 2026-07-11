Schöner Backen zu zweitJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge 3: Schöner Backen zu zweit
22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6
Carrie braucht nach ihrer Scheidung einen Neuanfang und zieht gemeinsam mit ihrer Tochter in ein Eigenheim. Jasmine kümmert sich um die Renovierung, damit sich die beiden in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen. Sie entfernt die Wand zwischen der Küche und dem Wohnzimmer und installiert eine große Kücheninsel. Zudem verschönert die Designerin die Außenfassade und baut gemeinsam mit ihrem Team eine kleine Terrasse vor dem Haus.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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