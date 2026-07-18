Wohntraum nach Maß
Folge 6: Das Großfamilienhaus
22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Phil und Michelle ziehen in die Nähe ihrer Kinder und Enkel. Doch vor dem Umzug muss noch einiges am Haus erledigt werden, und Jasmine Roth hilft dem Paar bei der Renovierung. Im Wohnzimmer erneuern die Handwerker den Boden und entfernen den Kamin sowie den großen Spiegelwandschrank. Die alte, dunkle Küche wird durch eine moderne ersetzt, und durch das Entfernen der Wand zur Küche entsteht ein großer, offener Raum. Im Vorgarten werden der Rasen und die Blumenbeete verschönert.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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