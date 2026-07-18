Wohntraum nach Maß
Folge 5: Das Kakteenhaus
22 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Anthony und Cherise haben vor einem Jahr ein Haus gekauft, sind jedoch mit dem Grundriss unzufrieden. Jasmine hilft den beiden bei der Renovierung und gestaltet die Raumaufteilung neu. Die Designerin reißt eine Wand heraus, um die Küche mit dem Esszimmer zu verbinden. Auch die alten Küchenschränke und Geräte werden erneuert. Jasmine verändert zudem den Vorgarten: Sie ersetzt die vielen Kakteen durch Blumenbeete und schafft einen gemütlichen Sitzbereich vor dem Haus.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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