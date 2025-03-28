WOMAN ELEVATE Circle mit Madeleine AlizadehJetzt kostenlos streamen
Folge 2: WOMAN ELEVATE Circle mit Madeleine Alizadeh
47 Min.Folge vom 28.03.2025
„Sobald man etwas in die Öffentlichkeit gestellt hat, gehört es der Öffentlichkeit.“ – In der März-Ausgabe des WOMAN ELEVATE Circles war Unternehmerin Madeleine Alizadeh zu Gast. Mit ihrem Instagram-Kanal Daria Daria ist sie eine der einflussreichsten Stimmen für Nachhaltigkeit, Feminismus und soziale Gerechtigkeit im deutschsprachigen Raum. Doch Social Media bringt nicht nur Reichweite, sondern auch Herausforderungen mit sich. Über die haben wir genauso gesprochen, wie die Verantwortung, die man trägt, wenn man so eine große Community hat.
