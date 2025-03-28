Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 28.03.2025
Folge 2: WOMAN ELEVATE Circle mit Madeleine Alizadeh

47 Min.Folge vom 28.03.2025

„Sobald man etwas in die Öffentlichkeit gestellt hat, gehört es der Öffentlichkeit.“ – In der März-Ausgabe des WOMAN ELEVATE Circles war Unternehmerin Madeleine Alizadeh zu Gast. Mit ihrem Instagram-Kanal Daria Daria ist sie eine der einflussreichsten Stimmen für Nachhaltigkeit, Feminismus und soziale Gerechtigkeit im deutschsprachigen Raum. Doch Social Media bringt nicht nur Reichweite, sondern auch Herausforderungen mit sich. Über die haben wir genauso gesprochen, wie die Verantwortung, die man trägt, wenn man so eine große Community hat.

