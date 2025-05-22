Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WOMAN ELEVATE Circle

WOMAN ELEVATE Circle mit Verena Altenberger

Joyn PartnersStaffel 1Folge 3vom 22.05.2025
WOMAN ELEVATE Circle mit Verena Altenberger

WOMAN ELEVATE Circle mit Verena AltenbergerJetzt kostenlos streamen

WOMAN ELEVATE Circle

Folge 3: WOMAN ELEVATE Circle mit Verena Altenberger

63 Min.Folge vom 22.05.2025

"Verena Altenberger ist eine österreichische Schauspielerin, die sowohl im Film als auch im Fernsehen und Theater erfolgreich ist. Bekannt wurde sie durch ihre Hauptrolle im vielfach ausgezeichneten Drama Die beste aller Welten, in dem sie eine drogenabhängige Mutter spielte. Im Fernsehen erreichte sie ein breites Publikum als polnische Pflegekraft in der RTL-Comedyserie Magda macht das schon!. Neben ihrer Filmarbeit steht sie regelmäßig auf Theaterbühnen. Besonders beachtet wurde ihre Rolle als Buhlschaft im Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Altenberger engagiert sich stark für gesellschaftspolitische Themen und ist Co-Präsidentin der Österreichischen Filmakademie. Sie setzt sich für Diversität, Gleichstellung und die Sichtbarkeit von Frauen in der Filmbranche ein. Verena Altenberger spricht mehrere Sprachen und hat auch eine musikalische Ader, was sich in gelegentlichen Kollaborationen mit Musiker:innen zeigt. In Österreich zählt sie zu den profiliertesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Sie lebt in Wien und arbeitet regelmäßig auch international."

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

WOMAN ELEVATE Circle
Joyn Partners
WOMAN ELEVATE Circle

WOMAN ELEVATE Circle

Alle 1 Staffeln und Folgen