WOMAN ELEVATE Circle mit Nina ZimmermannJetzt kostenlos streamen
WOMAN ELEVATE Circle
Folge 4: WOMAN ELEVATE Circle mit Nina Zimmermann
45 Min.Folge vom 31.07.2025
Was denken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich über ihren Job? Mit 14 Millionen Workplace-Insights zu einer halben Million Unternehmen ist kununu die größte Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum – und damit ein eindrucksvolles Spiegelbild der Arbeitswelt von heute. Wie sich dieses Feedback in nachhaltige Erfolgsfaktoren übersetzen lässt und warum CEOs keine Angst vor der digitalen Bewertung haben müssen, erfahren wir von kununu-CEO Nina Zimmermann.
