WOMAN ELEVATE Circle

WOMAN ELEVATE Circle mit Nina Zimmermann

Staffel 1Folge 4vom 31.07.2025
WOMAN ELEVATE Circle mit Nina Zimmermann

WOMAN ELEVATE Circle mit Nina ZimmermannJetzt kostenlos streamen

WOMAN ELEVATE Circle

Folge 4: WOMAN ELEVATE Circle mit Nina Zimmermann

45 Min.Folge vom 31.07.2025

Was denken Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich über ihren Job? Mit 14 Millionen Workplace-Insights zu einer halben Million Unternehmen ist kununu die größte Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum – und damit ein eindrucksvolles Spiegelbild der Arbeitswelt von heute. Wie sich dieses Feedback in nachhaltige Erfolgsfaktoren übersetzen lässt und warum CEOs keine Angst vor der digitalen Bewertung haben müssen, erfahren wir von kununu-CEO Nina Zimmermann.

