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Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 10vom 19.08.2026
Flashback- wunderbare Jahre

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Workaholics

Folge 10: Flashback- wunderbare Jahre

21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16

Dass sich Adam, Anders und Blake schon lange kennen, ist mehr als klar. Aber woher kennen sie sich? Natürlich aus dem College, wo sich im Jahr 2005 die Studienanfänger Adam und Blake ein Zimmer im Wohnheim teilen. Und ihr Mentor auf dem Campus ist niemand anders als Anders. Stipendiat und Mitglied im Schwimmteam der Uni. Also die besten Karriereaussichten für den jungen Holmvik. Bis er auf diese beiden irren Nerds trifft, die ihm bald helfen, seinen inneren Loser zu erkennen und anzunehmen.

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