Staffel 3Folge 10vom 19.08.2026
Flashback- wunderbare JahreJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 10: Flashback- wunderbare Jahre
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 16
Dass sich Adam, Anders und Blake schon lange kennen, ist mehr als klar. Aber woher kennen sie sich? Natürlich aus dem College, wo sich im Jahr 2005 die Studienanfänger Adam und Blake ein Zimmer im Wohnheim teilen. Und ihr Mentor auf dem Campus ist niemand anders als Anders. Stipendiat und Mitglied im Schwimmteam der Uni. Also die besten Karriereaussichten für den jungen Holmvik. Bis er auf diese beiden irren Nerds trifft, die ihm bald helfen, seinen inneren Loser zu erkennen und anzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Workaholics
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central