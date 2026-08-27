Kunst-SchneeJetzt kostenlos streamen
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Folge 16: Kunst-Schnee
Unsere Freunde sind auf eine Party eines Schulfreundes eingeladen. Bei dieser Gelegenheit wittern sie das große Geld, denn besagter Freund ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Sie brauchen eine pfiffige Geschäftsidee und da kommt ihnen Blake mit seiner unbrennbaren amerikanischen Flagge gerade recht. Der hat aber so überhaupt keine Lust auf solch eine spießige Veranstaltung und verkrümelt sich zu Karl. Karl ist inzwischen Mitglied einer "Street-Art" Gruppe. Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Kapitalismus den Kampf anzusagen. Adam und Anders wollen nun ihrem alten Freund Patrick ihre Ideen anbringen, doch der findet diese alle mau. Aus ihrer Verzweiflung heraus, verkaufen ihm Adam und Anders Blakes Flagge als ihre Idee. Diese nimmt Patrick auch dankend an. Doch zuvor wird erstmal ordentlich gekokst. Blake ist inzwischen Zuhause, als Adam und Anders ihm von der erfolgreichen Vermittlung der "Flaggenidee" berichten. Blake findet das gar nicht gut und geht zu seinen Freunden von der "Street-Art" Gruppe.
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