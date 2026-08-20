Staffel 3Folge 11vom 20.08.2026
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Workaholics
Folge 11: Der Popel-Roast
21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Im Büro bei Adam, Blake und Ders steht ein Roast an. Opfer der Veranstaltung ist ihr Kollege Bill. Wortführer bei den brutalen Witzen unter jeder Gürtellinie ist Montez - und alle finden das zum Schießen komisch. Für den Humor der Drei haben sie nur Achselzucken übrig. B-Rad gibt ihnen einen Tipp, wie sie Montez vielleicht doch ausstechen können. Sie müssen das Privatleben ihres Roast-Opfers auskundschaften, um dort schmutzige Details zu entdecken, über die sich gemeine Witze reißen lassen. Aber was bei dieser Aktion zu Tage kommt, ist mehr als bizarr.
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Workaholics
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central