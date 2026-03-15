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Wracks am Riff

Der Pfad gestrandeter Schiffe

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Der Pfad gestrandeter Schiffe

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Wracks am Riff

Folge 2: Der Pfad gestrandeter Schiffe

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die in den letzten Jahrhunderten gesunkenen Schiffe sind im Laufe der Zeit mit der Unterwasserwelt verschmolzen. Diese künstlichen Lebensräume bieten Meerestieren einen Zufluchtsort in einem sich ständig verändernden Ökosystem.

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