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Wracks am Riff

Die Wrackriffs von Roatan

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Die Wrackriffs von Roatan

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Wracks am Riff

Folge 4: Die Wrackriffs von Roatan

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die in den letzten Jahrhunderten gesunkenen Schiffe sind im Laufe der Zeit mit der Unterwasserwelt verschmolzen. Diese künstlichen Lebensräume bieten Meerestieren einen Zufluchtsort in einem sich ständig verändernden Ökosystem.

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