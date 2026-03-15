Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wracks am Riff

Künstliche Riffe in Mexiko

Blue AntStaffel 1Folge 5vom 15.03.2026
Künstliche Riffe in Mexiko

Künstliche Riffe in MexikoJetzt kostenlos streamen

Wracks am Riff

Folge 5: Künstliche Riffe in Mexiko

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die in den letzten Jahrhunderten gesunkenen Schiffe sind im Laufe der Zeit mit der Unterwasserwelt verschmolzen. Diese künstlichen Lebensräume bieten Meerestieren einen Zufluchtsort in einem sich ständig verändernden Ökosystem.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wracks am Riff
Blue Ant
Wracks am Riff

Wracks am Riff

Alle 1 Staffeln und Folgen