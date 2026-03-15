Künstliche Riffe in MexikoJetzt kostenlos streamen
Wracks am Riff
Folge 5: Künstliche Riffe in Mexiko
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die in den letzten Jahrhunderten gesunkenen Schiffe sind im Laufe der Zeit mit der Unterwasserwelt verschmolzen. Diese künstlichen Lebensräume bieten Meerestieren einen Zufluchtsort in einem sich ständig verändernden Ökosystem.
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Wracks am Riff
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Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media