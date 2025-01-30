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WTF?! Österreichs schrägste Entdeckungen

Feuer und Flamme

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 30.01.2025
Feuer und Flamme

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WTF?! Österreichs schrägste Entdeckungen

Folge 4: Feuer und Flamme

49 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 6

Auf einer skurrilen Entdeckungsreise quer durch alle Bundesländer tauchen die Zuseher:innen gemeinsam mit unter anderem Robert Palfrader, Brigitte Kren und Christoph Krutzler in eine Vielzahl von heimischen Geschichten ein und treten im Wissenswettstreit gegeneinander an. Welches Promi-Team weiß mehr über Österreichs Geschichte?

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