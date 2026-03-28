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WWE Legends

Dusty Rhodes

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 5vom 03.04.2026
Dusty Rhodes

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WWE Legends

Folge 5: Dusty Rhodes

82 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Dusty Rhodes wächst in armen Verhältnissen in Texas auf und schafft es, in der Wrestling-Welt zur absoluten Legende zu werden. Der Sportler verkörpert den amerikanischen Traum, was ihn beim Publikum besonders beliebt macht. Seine vier Kinder blicken auf die Karriere und das Leben ihres verstorbenen Vaters zurück.

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