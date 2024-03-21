Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
WWE Legends

Paige

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 6vom 21.03.2024
Paige

PaigeJetzt kostenlos streamen

WWE Legends

Folge 6: Paige

42 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12

Saraya-Jade Bevis wächst im beschaulichen Norwich in einer Wrestler-Familie auf. Bereits mit 13 Jahren hat sie ihr Debüt im Ring und feiert von dort an Erfolge. Im Jahr 2012 schafft sie den Sprung nach Amerika und wird als Paige Teil der neu gegründeten Liga WWE NXT. Abseits des Sports wir das Leben der jungen Athletin jedoch von dunklen Momenten geprägt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

WWE Legends
ProSieben MAXX
WWE Legends

WWE Legends

Alle 1 Staffeln und Folgen