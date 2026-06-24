Folge vom 24.06.2026
Konkurrenz um Halmoni / AffentheaterJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 24.06.2026: Konkurrenz um Halmoni / Affentheater
22 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 6
Halmoni wählt Jack als Tanzpartner für den Trot-Tanzwettbewerb. Die neidische Lily will sich an Jack rächen. Min bittet Jack um einen Gefallen. Doch als er von Charlie gestört wird, müssen ihm Jack und Lily in die verlassenen Minen folgen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1: Nickelodeon Germany