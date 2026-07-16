Folge vom 16.07.2026
Die drei Raben / Chucks TascheJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 16.07.2026: Die drei Raben / Chucks Tasche
22 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6
Ellie und die Kinder gehen der seltsamen Mrs. Withers auf die Spur. Doch als Jack plötzlich verschwindet, müssen Ellie und Lily ihn retten. Lily und Jack wollen auf die Seite des Bösen wechseln und tun sich mit Chuck zusammen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany