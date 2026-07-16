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Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 16.07.2026
Die drei Raben / Chucks Tasche

Die drei Raben / Chucks TascheJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 16.07.2026: Die drei Raben / Chucks Tasche

22 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6

Ellie und die Kinder gehen der seltsamen Mrs. Withers auf die Spur. Doch als Jack plötzlich verschwindet, müssen Ellie und Lily ihn retten. Lily und Jack wollen auf die Seite des Bösen wechseln und tun sich mit Chuck zusammen.

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