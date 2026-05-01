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Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 01.05.2026
Die Keks-Mission / Die Sternebewertung

Die Keks-Mission / Die SternebewertungJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 01.05.2026: Die Keks-Mission / Die Sternebewertung

22 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 6

Die Familie will in einem Asia-Laden einen seltenen Keks ergattern. Jack ist glücklich, denn nun fühlt er sich als Teil der Familie. Nach einer schlechten Bewertung des Tierpflegesalons will Lily unbedingt den Schuldigen finden.

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