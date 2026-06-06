Folge vom 06.06.2026
Nur ein kleines Rohrproblem / Camp ChuckJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 06.06.2026: Nur ein kleines Rohrproblem / Camp Chuck
22 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6
Der Tierpflegesalon wird überraschend inspiziert. Das kaputte Rohr, um das sich Jack und Lily nicht gekümmert haben, könnte alles ruinieren. // Chucks neues Unterfangen: Theatercamp! Jack und Lily wittern Betrug, doch es steckt viel mehr dahinter.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1, Season 1: Nickelodeon Germany