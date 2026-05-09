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Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 09.05.2026
Gruselgeschichten von Mrs. Withers

Gruselgeschichten von Mrs. WithersJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 09.05.2026: Gruselgeschichten von Mrs. Withers

22 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6

In ihren Gruselgeschichten erzählt Mrs. Withers von Mins Begegnung mit einer mysteriösen Doppelgängerin, wie Will die Toastpokalypse abwendet, wie Jack und Lily das falsche Haustier beerdigen und wie die Kinder in ein Videospiel gezogen werden.

Alle verfügbaren Folgen