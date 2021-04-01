Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 10

Staffel 4Folge 10
Folge 10: Episode 10

44 Min.Ab 12

Eine Schriftstellerin erhält mysteriöse Nachrichten von einer geheimnisvollen Toten. Eine Patientin wird durch ein Wunder geheilt. Ein Sohn spürt den Unfall seines Vaters über viele Kilometer hinweg. Ein Gauner wird von einer ominösen Frau gestellt.

FilmRise
