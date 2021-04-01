Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 11

FilmRiseStaffel 4Folge 11
Folge 11: Episode 11

44 Min.Ab 12

Ein Motelbesitzer bewahrt für einen Gast etwas auf. Dann stellt sich heraus, dieser ist bereits tot. Ein Rollstuhlfahrer nutzt seine hellseherischen Fähigkeiten. Ein Mädchen liegt im Koma und kommuniziert auf mysteriöse Weise mit ihrem Freund.

FilmRise
