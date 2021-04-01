X-Factor: Das Unfassbare
Folge 11: Episode 11
44 Min.Ab 12
Ein Motelbesitzer bewahrt für einen Gast etwas auf. Dann stellt sich heraus, dieser ist bereits tot. Ein Rollstuhlfahrer nutzt seine hellseherischen Fähigkeiten. Ein Mädchen liegt im Koma und kommuniziert auf mysteriöse Weise mit ihrem Freund.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000