X-Factor: Das Unfassbare
Folge 13: Episode 13
44 Min.Ab 12
In einer Bar befindet sich eine schaurige Attraktion: Die ausgestellte Hand einer Frau, die vor 20 Jahren ermordet wurde. Eines Tages betritt ein alter Mann die Bar und die Hand zeigt auf ihn, ohne von einem Angestellten zur Show bewegt zu werden.
