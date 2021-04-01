Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 1

FilmRiseStaffel 4Folge 1
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

X-Factor: Das Unfassbare

Folge 1: Episode 1

44 Min.Ab 12

Nachdem ein Angeklagter in einem Mordfall freigesprochen wurde, gesteht er seinem Anwalt die Tat. Dieser ist schockiert, da er seinen Mandanten für unschuldig gehalten hatte. Wenig später verletzt sich der Mörder tödlich mit dem Füller des Anwalts.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

X-Factor: Das Unfassbare
FilmRise
X-Factor: Das Unfassbare

X-Factor: Das Unfassbare

Alle 4 Staffeln und Folgen