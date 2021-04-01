Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

FilmRiseStaffel 4Folge 8
44 Min.Ab 12

Ein Mädchen wird von einem Dieb attackiert, jedoch durch ein mysteriöses Feuer gerettet. Ein spezieller Test überführt den Mörder eines Blumenhändlers. Auf zwei Entfesslungskünstlern liegt ein Fluch. Zwei Brüder stoßen auf ein besonderes Fahrrad.

