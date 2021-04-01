X-Factor: Das Unfassbare
Folge 8: Episode 8
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird von einem Dieb attackiert, jedoch durch ein mysteriöses Feuer gerettet. Ein spezieller Test überführt den Mörder eines Blumenhändlers. Auf zwei Entfesslungskünstlern liegt ein Fluch. Zwei Brüder stoßen auf ein besonderes Fahrrad.
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000