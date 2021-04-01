Zum Inhalt springenBarrierefrei
X-Factor: Das Unfassbare

Episode 9

FilmRiseStaffel 4Folge 9
Folge 9: Episode 9

44 Min.Ab 12

Ein gieriger Heiratsbetrüger wird vom Geist des verstorbenen Ehemanns seiner neuen Frau getötet. Drei Mädchen hoffen, in einer Séance mehr über den Tod ihrer Freundin zu erfahren. Zwei Männer retten sich gegenseitig auf dieselbe Art das Leben.

FilmRise
