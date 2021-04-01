Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 4Folge 2
44 Min.Ab 12

Der Mord an einer Autorin kommt ans Tageslicht, als der Täter ihrer Doppelgängerin begegnet. Wie von Geisterhand erhält ein junger Student das Symbol eines toten Generals. Eine junge Lehrerin hat eine seltsame Begegnung.

