X-Factor: Das Unfassbare
Folge 12: Episode 12
44 Min.Ab 12
Ein Wissenschaftler glaubt, die Geister von Verstorbenen auf einem Film aufnehmen zu können. Ein Spieler fordert sein Glück am Roulettetisch heraus. Ein altes Modell eines Schädels reagiert auf die Erkrankung einer Patientin und rettet ihr das Leben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
X-Factor: Das Unfassbare
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Anthologie, Dokudrama, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dick Clark Productions, Inc. 2000