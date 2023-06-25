Yes we camp!
Folge 2: Es geht an die Ostsee!
89 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 12
Diesmal geht es an die Ostsee! Touri-Camper Jessica, Marion und Shakira Wendt wollen im Campingpark Ostseebad Rerik endlich luxuriöser campen. Auf der Ostseeinsel Rügen kann Familie Grieger den optimalen Kompromiss finden: Für Mama Rüki geht es nach Breege an den Strand zum Freizeitcamp am Wasser. Bei FKK-Camper Philipp und Daniela steht dagegen Wildcampen auf dem Programm: Das Abenteuer Portugal auf dem Campingplatz Terra Nua geht weiter.
