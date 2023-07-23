Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yes we camp!

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 23.07.2023
89 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 12

An der Ostsee steht ein Spektakel an: Die Camping-Diven Michaela und Monica müssen die Toilette leeren! Auch Toschi hat zu meckern: Die Vergrößerung des Bettes ist geplant. Während Melissa und Tobias im "Campingpark Triolago" ihre Zweisamkeit genießen wollen, starten Manni und Dirk ihren ersten Männer-Trip - samt Brötchen-Tour und Grill-Abend! In Luxemburg ist Umbau-Action: Zusammen mit Thomas bauen Markus und Heike eine Überdachung für ihr Vorzelt ... Ob das gelingt?

