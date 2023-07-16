Verrückte Fahrgemeinschaften und Flirtlust bei den CampernJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 5: Verrückte Fahrgemeinschaften und Flirtlust bei den Campern
89 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12
Bei "Yes we camp!" wird es wieder international! Auf dem "FKK Camping de Reenert" in Luxemburg testen René und Franziska nacktes Campingglück. Auch in Italien geht es aufregend weiter: Gabi will Italienisch lernen und ein Ausflug mit neuen Camping-Freunden ist auch geplant. Und an der Ostsee? Während im "Campingpark Ostseebad Rerik für Neu-Camper und Schlumpf-Fan Andreas sowie Freundin Christine Wellness auf dem Programm steht, wartet auf Dauercamper Ramón Umbau-Action.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2020
