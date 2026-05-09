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ZEIT IM BILD 1

ZIB 1 vom 09.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1119vom 09.05.2026
ZIB 1 vom 09.05.2026

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ZEIT IM BILD 1

Folge 1119: ZIB 1 vom 09.05.2026

15 Min.Folge vom 09.05.2026

Russische Militärparade ohne Panzer und Raketen | Ungarn: Magyar Vereidigung besiegelt Machtwechsel | Krisai in Ungarn: "Tausende Menschen feiern" | Bundespräsident hält Ansprache zum Europatag | Sporrer (SPÖ) kämpft gegen Einschüchterungs-Klagen | Meldungen | Wiener Staatsballett tanzt "American Signatures" | Kino-Kameratechnik für den ESC im Einsatz

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