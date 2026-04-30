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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 30.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 900vom 30.04.2026
ZIB 2 vom 30.04.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 900: ZIB 2 vom 30.04.2026

28 Min.Folge vom 30.04.2026

Spritpreisbremse verlängert – Regierung vor neuen Hürden | Shetty (NEOS): "Werden das richtige Instrumentarium wählen" | Wie Bildungsabbrecher den Neustart wagen | Merz mit versöhnlichen Worten nach Trump-Drohung | Meldungen | Banksy-Statue sorgt in London für Aufsehen | Wetter | Sendungshinweis "ECO"

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