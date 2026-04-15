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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 15.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 887vom 15.04.2026
ZIB 2 vom 15.04.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 887: ZIB 2 vom 15.04.2026

30 Min.Folge vom 15.04.2026

Magyar kündigt radikalen Umbau an | Republik fordert Millionen von Grasser | Finanzprokurator Peschorn: "Wir wollen immer alles" | Erneut Angriff auf Schule in der Türkei | Iran-Krieg verschärft Krise im Sudan | Asbestalarm nahe Grenze in Ungarn | Meldungen | Wetter

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