ZEIT IM BILD 2
Folge 894: ZIB 2 vom 23.04.2026
26 Min.Folge vom 23.04.2026
EU gibt Milliardenhilfe für Ukraine frei | Brix: Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzip "wäre ein großer Fehler" | Thurnher bis Jahresende als ORF-Generaldirektorin bestellt | Proteste gegen Ausbeutung in der Modeproduktion in Prato | Meldungen | BookTok sorgt für Boom bei Jugendliteratur | Wetter | Hinweis: "Eco"
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