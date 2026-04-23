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ZEIT IM BILD 2

ZIB 2 vom 23.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 894vom 23.04.2026
ZIB 2 vom 23.04.2026

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ZEIT IM BILD 2

Folge 894: ZIB 2 vom 23.04.2026

26 Min.Folge vom 23.04.2026

EU gibt Milliardenhilfe für Ukraine frei | Brix: Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzip "wäre ein großer Fehler" | Thurnher bis Jahresende als ORF-Generaldirektorin bestellt | Proteste gegen Ausbeutung in der Modeproduktion in Prato | Meldungen | BookTok sorgt für Boom bei Jugendliteratur | Wetter | Hinweis: "Eco"

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