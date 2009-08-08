Zerstört in Sekunden
Folge vom 08.08.2009: Episode 17
24 Min.Folge vom 08.08.2009Ab 12
Auf dem Willowbank-Racetrack in Australien kommt es bei einem Dragster-Rennen zu einem dramatischen Unfall: Als zwei Fahrer in ihren 300.000 Dollar teuren Rennmaschinen mit rund 500 km/h die Piste entlang jagen, bricht eines der Fahrzeuge auseinander und fängt Feuer. Der Fahrer Phil Lamattina kracht in dem brennenden Wrack gefangen mit Voll-Speed gegen die Leitplanke. Wie durch ein Wunder bleibt er unverletzt. Außerdem in dieser Episode: Drama in Norwegen - die Kleinstadt Volda wird von einer Eislawine überrollt. Und: Tunnel-Unglück in Südkorea - ein mit Raketen beladener LKW geht plötzlich in Flammen auf.
Genre:Reality, Wissenschaft
