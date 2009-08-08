Zerstört in Sekunden
Folge vom 08.08.2009: Episode 18
23 Min.Folge vom 08.08.2009Ab 12
Im amerikanischen Bundesstaat Iowa entdeckt ein so genannter Sturmjäger die Trichterwolke eines Tornados. Die anfängliche Begeisterung des jungen Mannes schlägt aber schon bald in Panik um: Der Wirbelsturm rast mit Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern über eine Ortschaft hinweg, entwurzelt Bäume, schleudert Autos durch die Luft und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Außerdem in dieser Episode: Eisenbahnunglück in Illinois - Ein Zug rast mit 110 Km/h auf einem Bahnübergang in einen Minivan. Und: Explosion im Spielerparadies - In Las Vegas detoniert ein mit Propangas gefüllter Tankwagen.
Genre:Reality, Wissenschaft
12
