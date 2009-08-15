Zerstört in Sekunden
Folge vom 15.08.2009: Episode 19
23 Min.Folge vom 15.08.2009Ab 12
Zweihundert Kilometer vor der Küste Virginias führt die US-Navy auf einem atomgetriebenen Flugzeugträger mehrere Tests durch. Jet-Piloten feilen in der Dunkelheit an ihrer Start- und Landetechnik. Dabei sind die Besatzungen der Kampflugzeuge ganz auf ihre Instrumente angewiesen. Beim Anflug einer EA-6B Prowler kommt es zur Katastrophe: Der Pilot erkennt viel zu spät, dass sich auf der Landebahn noch ein anderes Flugzeug befindet. Außerdem in dieser Episode: Zugunglück in Arkansas - nach einer Gastankexplosion kommt es zum wahren Inferno. Und: Feueralarm in San Jose - ein Brandbekämpfer wird unter einer einstürzenden Hauswand begraben.
