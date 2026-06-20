"Wien heute"-Langfassung: Flughafen-Vorstand Julian Jäger im InterviewJetzt kostenlos streamen
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Folge 56: "Wien heute"-Langfassung: Flughafen-Vorstand Julian Jäger im Interview
12 Min.Folge vom 20.06.2026
Flughafen-Vorstand Julian Jäger sprach im Interview über den Rückgang der Fluggäste in diesem Jahr. Durch verschiedene Konflikte sei die Zahl der Passagiere gesunken, er hoffe aber auf eine Entspannung der geopolitischen Lage und wieder ansteigende Zahlen. Zudem betonte Jäger, dass die Absenkung der Flugabgabe gerade in wirtschaftlicher Hinsicht wichtig sei. In Bezug auf Kerosin erklärte er, dass jede Airline, die von Wien aus starte, genügend Kerosin habe, um auch wieder sicher zurückzukommen. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 20.06.2026 um 19:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.
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