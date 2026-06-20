Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 2-Interviews

"Wien heute"-Langfassung: Flughafen-Vorstand Julian Jäger im Interview

ORF2Staffel 1Folge 56vom 20.06.2026
"Wien heute"-Langfassung: Flughafen-Vorstand Julian Jäger im Interview

"Wien heute"-Langfassung: Flughafen-Vorstand Julian Jäger im InterviewJetzt kostenlos streamen

ZIB 2-Interviews

Folge 56: "Wien heute"-Langfassung: Flughafen-Vorstand Julian Jäger im Interview

12 Min.Folge vom 20.06.2026

Flughafen-Vorstand Julian Jäger sprach im Interview über den Rückgang der Fluggäste in diesem Jahr. Durch verschiedene Konflikte sei die Zahl der Passagiere gesunken, er hoffe aber auf eine Entspannung der geopolitischen Lage und wieder ansteigende Zahlen. Zudem betonte Jäger, dass die Absenkung der Flugabgabe gerade in wirtschaftlicher Hinsicht wichtig sei. In Bezug auf Kerosin erklärte er, dass jede Airline, die von Wien aus starte, genügend Kerosin habe, um auch wieder sicher zurückzukommen. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 20.06.2026 um 19:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 2-Interviews
ORF2
ZIB 2-Interviews

ZIB 2-Interviews

Alle 1 Staffeln und Folgen