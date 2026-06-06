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ZIB 2-Interviews

"Wien heute"-Langfassung: Fußball-Legende Josef Hickersberger

ORF2Staffel 1Folge 53vom 06.06.2026
"Wien heute"-Langfassung: Fußball-Legende Josef Hickersberger

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Folge 53: "Wien heute"-Langfassung: Fußball-Legende Josef Hickersberger

10 Min.Folge vom 06.06.2026

Fußball-Legende Josef Hickersberger war im Wien heute Studio zu Gast und zeigte sich optimistisch über die aktuelle österreichische Nationalmannschaft. Er traue der ÖFB-Auswahl bei der kommenden WM auch einen Platz im Achtelfinale zu. Sendungshinweis: "Wien heute" vom 06.06.2026 um 19:00 Uhr auf ORF 2 und im Livestream.

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