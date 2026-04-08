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ZIB 7:00
Folge 626: ZIB 7:00 vom 08.04.2026
10 Min.Folge vom 08.04.2026
Waffenstillstand im Nahen Osten vereinbart | Müller: "Wissen wenig über Vereinbarung" | Cupal: "Trump muss als Sieger aussteigen" | U-Ausschuss nimmt Befragungen wieder auf | "Arco“: Hoffnungsvoller Blick in die Zukunft | Wetter
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