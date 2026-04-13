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ZIB 7:00
Folge 629: ZIB 7:00 vom 13.04.2026
15 Min.Folge vom 13.04.2026
Opposition gewinnt Wahl in Ungarn deutlich | Ungarn: Magyar kündigt Kurswechsel an | Beller (ORF): "Erleichterung sehr groß" | EU begrüßt Wahlergebnis in Ungarn | Beller (ORF): "Man blickt mehr nach Westen" | USA erhöhen Druck auf Iran | Streikwelle bei Lufthansa setzt sich fort | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
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