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ZIB 7:00 vom 13.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 629vom 13.04.2026
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Folge 629: ZIB 7:00 vom 13.04.2026

15 Min.Folge vom 13.04.2026

Opposition gewinnt Wahl in Ungarn deutlich | Ungarn: Magyar kündigt Kurswechsel an | Beller (ORF): "Erleichterung sehr groß" | EU begrüßt Wahlergebnis in Ungarn | Beller (ORF): "Man blickt mehr nach Westen" | USA erhöhen Druck auf Iran | Streikwelle bei Lufthansa setzt sich fort | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"

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