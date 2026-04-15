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ZIB 7:00 vom 15.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 631vom 15.04.2026
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Folge 631: ZIB 7:00 vom 15.04.2026

10 Min.Folge vom 15.04.2026

OMV senkt Dieselpreis weniger stark | Trump kündigt neue Iran-Gespräche an | Israel und Libanon planen weitere Gespräche | Pilnacek-U-Ausschuss tagt weiter | Ö3-Jugendstudie zeigt optimistische Tendenz | ÖFB-Frauen verlieren klar gegen Deutschland | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"

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