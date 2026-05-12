ZIB 7:00 vom 12.05.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 7:00
Folge 649: ZIB 7:00 vom 12.05.2026
10 Min.Folge vom 12.05.2026
GB: Starmer will nicht zurücktreten | Causa Pilnacek: Personen aus der Polizei werden befragt | Van der Bellen trifft Amtskollegen in der Slowakei | Swift-Prozess: Zweiter Angeklagter kommt zu Wort | Schüler treten auf Song Contest-Bühne auf | Erstes ESC-Halbfinale: Für 15 Länder wird es ernst | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"
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