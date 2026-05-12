Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 7:00

ZIB 7:00 vom 12.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 649vom 12.05.2026
ZIB 7:00 vom 12.05.2026

ZIB 7:00 vom 12.05.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 7:00

Folge 649: ZIB 7:00 vom 12.05.2026

10 Min.Folge vom 12.05.2026

GB: Starmer will nicht zurücktreten | Causa Pilnacek: Personen aus der Polizei werden befragt | Van der Bellen trifft Amtskollegen in der Slowakei | Swift-Prozess: Zweiter Angeklagter kommt zu Wort | Schüler treten auf Song Contest-Bühne auf | Erstes ESC-Halbfinale: Für 15 Länder wird es ernst | Wetter | Vorschau: "Guten Morgen Österreich"

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 7:00
ORF2
ZIB 7:00

ZIB 7:00

Alle 1 Staffeln und Folgen