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ZIB 7:00 vom 18.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 652vom 18.05.2026
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Folge 652: ZIB 7:00 vom 18.05.2026

9 Min.Folge vom 18.05.2026

US-Präsident Trump verschärft Ton gegenüber Iran | Weltweit immer mehr Hinrichtungen | Spionage-Prozess gegen Ott vor Abschluss | LASK jubelt über Meistertitel | Neue Sommerlektüre von Valerie Springer | Wetter

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