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ZIB 7:00 vom 19.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 653vom 19.05.2026
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Folge 653: ZIB 7:00 vom 19.05.2026

10 Min.Folge vom 19.05.2026

Kalifornien: Tote bei Angriff auf islamisches Zentrum | Putin zu Gast in China | Russland-Experte: Putin verliert Rückhalt im eigenen Land | Swift-Anschlagspläne: Prozess wird fortgesetzt | Neue Zivilschutz-App startet im Herbst | Letzte Ehre für Chopins "Sonate Nr. 2" | Wetter

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