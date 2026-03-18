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ZIB 8:00 vom 18.03.2026

ORF2Staffel 2026Folge 604vom 18.03.2026
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Folge 604: ZIB 8:00 vom 18.03.2026

9 Min.Folge vom 18.03.2026

Regierung beschließt Spritpreisbremse | Iran bestätigt Tod von Nationalem Sicherheitschef | Demokratieforscher Lindberg: Autokratien auf dem Vormarsch | Sorge um Geistertanker vor Malta | "Letzte Generation": Prozess geht in nächste Runde | Startschuss für Buchmesse in Leipzig | Wetter

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