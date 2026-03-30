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ZIB 8:00
Folge 612: ZIB 8:00 vom 30.03.2026
10 Min.Folge vom 30.03.2026
Trump erwägt Einnahme der Insel Kharg | Diskussion um Entlastung bei Spritpreisen | Papst Leo XIV. zelebriert erste Osterfeiern | Spanien erwartet mehr Oster-Tourismus | ESC-Vorbereitungen in Wiener Stadthalle gestartet | Mondmission "Artemis 2" vor Start | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
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